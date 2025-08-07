La directora general del IMEX pone en valor el trabajo que realizan las Oficinas de Igualdad de Extremadura

La directora general del Instituto de la Mujer, Beatriz Arjona, ha destacado hoy la apuesta del Gobierno regional por las Oficinas de Igualdad extremeñas al dotarlas económicamente con un presupuesto más alto y, además, reforzar, en materia de personal, algunas de ellas. En su visita a la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad de Municipios Río Bodión, en Zafra, Arjona ha recordado que "el propósito de este Gobierno ha sido, desde el principio, reforzar toda la red de recursos y optimizarla, brindando una atención integral para todas las mujeres víctimas, así como sus hijos e hijas que han vivido en contexto de violencia". Extremadura cuenta con 36 Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, reforzadas en 2025 con 945.000 euros más, atendidas por 75 técnicas de igualdad, 6 más que en 2024, y que prestan sus servicios a lo largo de toda la geografía extremeña.

La directora del IMEX ha puesto en valor hoy, una vez más, la aportación que realizan las agentes de igualdad a través de sus dos grandes vertientes de trabajo, la promoción de la igualdad y la localización de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, en primer lugar, y, en segundo lugar, el trabajo para erradicar la violencia de género a través de la detección y sensibilización en esta materia, así como la valoración, atención integral y seguimiento de las mujeres víctimas y de sus hijas e hijos. Para Arjona, este recurso "es esencial, dentro de la extensa red de recursos del IMEX, ya que están ubicadas en toda la Comunidad Autónoma para cubrir la elevada extensión geográfica y la dispersión de nuestra región". Realizan una labor encomiable, ha apuntado Arjona, y encuentran complemento en el resto de herramientas de los que dispone el Instituto de la Mujer de Extremadura, como los Puntos de Atención Psicológica, las Casas de la Mujer y del Menor, los Dispositivo de Menores Víctimas o el Proyecto Pilar. Todo ello apoyado por otros recursos comunitarios, como servicios sociales, programas de familia, asociaciones de mujeres, agentes sociales o entidades del tercer sector, para quienes la Junta de Extremadura mantiene abiertas 4 líneas de subvención, a través de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación e IMEX.

La responsable del Instituto de la Mujer ha desvelado que se trabaja en una guía procedimental para unificar los criterios de valoración de todas las personas que hayan sufrido violencia, ya sea física, psicológica, económica o sexual, se haya interpuesto denuncia o no con el objetivo de ayudar a solicitar una acreditación administrativa de violencia de género. Con ella, la persona beneficiaria podría optar a los programas, recursos y ayudas que ofrece la Junta de Extremadura, como a las Ayudas de Recuperación Integral para aquellas mujeres que necesiten un apoyo extra en su recuperación integral, en aspectos tan destacables como el alquiler de vivienda, gastos de hipoteca, gastos sanitarios no cubiertos por el sistema público, gastos de formación profesional o para su autoempleo. La cuantía máxima es de 5.000 euros y se puede optar hasta en tres convocatorias.

La directora general ha estado acompañada por las dos técnicas de igualdad de la Oficina de la Mancomunidad de Municipios Río Bodión, Remedios Cruz Blanco y María Dolores Ramos Alcázar, quienes han explicado, detalladamente, cada uno de los servicios que se presta desde cada oficina a todas las mujeres que acuden a ellas. Una asistencia ofrecida con escucha activa y calidez emocional, para, en primera instancia, derivarlas al recurso más idóneo y, finalmente, sacarlas del círculo de la violencia, un objetivo, que, una vez alcanzado, es "muy gratificante", apuntan las dos profesionales.

Finalmente Beatriz Arjona pide a todas aquellas mujeres que están viviendo una situación de violencia "que confíen en las instituciones" y "denuncien" para activar todos los recursos y ponerlos a su disposición.