La Diputación de Cáceres rehabilita la CC-324, de Cáceres a Casar de Cáceres, y la CC-331, por Santa Marta de Magasca

La Diputación de Cáceres rehabilita las carreteras CC-324, de Cáceres a Casar de Cáceres, y la CC-331, por Santa Marta de Magasca, con el objetivo de mantener la vialidad de las carreteras de su titularidad en las mejores condiciones posibles.

En ambos casos se aplicará un riego bituminoso de adherencia sobre la superficie total de la plataforma, abarcando calza y arcenes, para, posteriormente, extender una nueva capa de rodadura.

En el caso de la CC-324, de Cáceres a Casar de Cáceres, se procederá, además, al saneo y reparación de agrietamientos existentes en los arcenes, ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Con las obras en marcha, que tienen un plazo de ejecución de dos meses, se van a rehabilitar unos 31.000 m2 de pavimento en la CC-324, y unos 13.500 m2 en la CC-331, por lo que la superficie total rehabilitada llegará a los 44.500 m2, empleando para ello unas 6.200 toneladas de mezcla bituminosa.

Tras el extendido de la nueva rodadura se aplicarán marcas viales en el eje y bordes de la calzada, con renovación de la señalización vertical que lo precise e instalación de elementos reflectantes de balizamiento.