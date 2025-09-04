Diputación de Cáceres y Junta crean un comité técnico para abordar problemas de agua en los municipios afectados por los incendios

”Coordinación y cooperación” son las líneas que han marcado la reunión que han mantenido este miércoles el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, y que se reflejan en el acuerdo para la creación de un comité técnico que abordará los problemas de abastecimiento y de calidad de agua que puedan surgir en las poblaciones afectadas por los incendios de este verano. De manera especial, este comité estudiará medidas preventivas antes de que las próximas lluvias acarreen arrastre de cenizas con la consiguiente afectación al agua y a las infraestructuras hidráulicas.

Así, este comité continuará los trabajos ya iniciados por el Consorcio Medioambiente y Aguas Provincia de Cáceres MásMedio de la diputación, que, tal como ha recordado el presidente Miguel Ángel Morales, ya remitió una circular a los municipios afectados, 17 en total -15, por el incendio de Jarilla, más Caminomorisco y Villar del Pedroso-, indicando el protocolo a seguir para conocer cualquier problema de abastecimiento y de captación de agua, así como de calidad del agua, en caso de arrastre de cenizas.

En este sentido, la diputación ya tienen en marcha una partida de 60.000 euros para llevar a cabo análisis especiales de las aguas, así como partidas extraordinarias, que se llevarán al pleno de septiembre, para ayudar a los ayuntamientos a afrontar los gastos que hayan tenido como consecuencia de los incendios.

“Ahora -ha manifestado Morales- lo importante es que la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres vayamos de la mano, juntas y coordinadas para evitar males mayores y atender todas las necesidades de la ciudadanía”.

Se espera la participación también de Salud Pública, de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Instituto de Meteorología de Extremadura, de modo que “de manera pormenorizada los ayuntamientos puedan tener regularmente las previsiones, con el fin de tomar las precauciones necesarias”.