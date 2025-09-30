La Diputación de Cáceres y CHT estudian un convenio para mejorar y limpiar cauces que pasen por tramos urbanos

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este lunes en Madrid una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Antonio Yánez, con el que ha abordado la posibilidad de firmar un convenio de colaboración entre ambas entidades para mejorar y limpiar los cauces de ríos o arroyos que pasan por términos municipales en tramo urbano.

"Son competencia de los ayuntamientos -ha manifestado Morales- pero no tienen recursos económicos suficientes para poder solventar este problema y limpiar los cauces, por lo que estudiaremos este convenio para poder echar una mano desde la diputación y la confederación".

En este encuentro, el presidente provincial también ha trasladado a Yánez la preocupación de algunos alcaldes y alcaldesas por el estado de algunas carreteras que son propiedad de la confederación, pero que han dejado de ser exclusivamente de uso para regantes, y el aumento del tránsito de vehículos hace que requieran de intervención y arreglo.

De la misma manera, se ha confirmado la continuación de coordinación del trabajo que se viene haciendo con el consorcio MásMedio en asuntos como el Perte AquaCeres, centrado en la digitalización y mejora del ciclo integral del agua para la regularización de captaciones de agua destinada al consumo humano, la legalización de las captaciones o las mejoras de las estaciones depuradoras, así como en el desarrollo del Plan Depura, "una coordinación que vamos a continuar", ha concluido Morales.