Diputación de Cáceres busca potenciar la playa "Cancho del Fresno" en Cañamero como revulsivo de desarrollo

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado hoy el municipio de Cañamero donde acompañado por el alcalde David Peña y miembros de la corporación han recorrido la playa “Cancho del Fresno”. Una playa que desde que se puso en marcha en el 2023 ha renovado por tercer año consecutivo su reconocimiento de Bandera Azul. Se trata por tanto de la única playa de Bandera Azul de la provincia de Cáceres ubicada, además, en un lugar privilegiado como es el Geoparque Mundial UNESCO, Villuercas Ibores Jara.

Rodeada de montañas y con un agua “cristalina” la playa “Cancho del Fresno” supone un potencial turístico de primer nivel como han destacado tanto el presidente Miguel Ángel Morales, como el alcalde David Peña.

“El motivo de esta visita -ha apuntado el alcalde- es ver sobre el terreno las mejoras que se pueden realizar para complementar los servicios que se pueden ofrecer a las personas que vienen a disfrutar del lugar. Hemos estado hablando de algunas inversiones a futuro porque tenemos que seguir mejorando. Cada año tenemos más visitas y nos demandan mejores servicios”.

Morales, por su parte, ha mostrado el compromiso de la Diputación de Cáceres, para colaborar en la implementación de los servicios como revulsivo de desarrollo sostenible y de empleo no solo para Cañamero sino para todo el territorio.

Con la playa Bandera Azul de Cañamero se pone en valor, además de otras bondades del Geoparque, la amplia variedad de actividades acuáticas y náuticas que se pueden hacer en un entorno de una rica variedad geológica y enorme belleza.

Así, en el "Cancho del Fresno" se puede practicar paddle surf o piragüismo, a la vez que disfrutar de una playa de arena rodeada de sierras, bosques y caminos para hacer senderismo, ciclismo o pesca entre otras actividades.

Hay que recordar que la Diputación de Cáceres viene trabajando por el desarrollo del turismo acuático y náutico a través de inversiones en infraestructuras, promociones, publicaciones, planes de uso y gestión de recursos y diferentes programas relacionadas con el agua que, para la provincia de Cáceres, se ha convertido en más que un recurso natural.