La Diputación de Cáceres apoya al Centro de Cirugía de Mínima Invasión para el Premio Princesa de Asturias 2026

Candidata en su categoría de Cooperación Internacional y presentada conjuntamente por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Fundación Centro de Estudios Rodríguez Ibarra.

El Pleno de la Diputación de Cáceres celebrado este jueves ha aprobado por unanimidad el apoyo institucional a la candidatura del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) --radicado en la capital cacereña-- al Premio Princesa de Asturias 2026, en su categoría de Cooperación Internacional y presentada conjuntamente por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Fundación Centro de Estudios Rodríguez Ibarra.

El presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, ha argumentado la importancia del CCMIJU como una institución multidisciplinar, dedicada a la investigación, formación e innovación en el ámbito sanitario, y ha confiado en que sea tenida en cuenta la candidatura del centro que ya lo ha intentado en otras ocasiones.

Morales ha recalcado que es líder internacional en I+D+i y formación sanitaria y colabora con hospitales, universidades e industria biomédica de todo el mundo. Está consolidado como un centro estratégico que contribuye a elevar capacidades formativas y científicas en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva en múltiples países con el fin de mejorar la vida de las personas.

A lo largo de sus 44 años, en el CCMIJU se han formado más de 32.000 profesionales sanitarios de 108 países; ha realizado más de 2.800 cursos y se han puesto en marcha más de 500 proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

La categoría de Cooperación Internacional de los Premios Princesa de Asturias 2026 está destinada a la labor, individual o colectiva, con otro u otros, de desarrollo y fomento de la salud Pública, de la universidad de la educación, de la protección y defensa del medio ambiente y del avance económico, cultural y social de los pueblos.

Morales ha explicado en su intervención que la moción de apoyo que ha aprobado la Diputación de Cáceres se enviará a todos los ayuntamientos de la provincia para que su unan y, de esta forma, "desde la institución provincial, enviar conjuntamente el apoyo". "El centro es un referente mundial y realmente no somos conscientes del valor que tiene en una provincia como la de Cáceres", ha sentenciado.

