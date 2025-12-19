La Diputación de Cáceres apoya al Centro de Cirugía de Mínima Invasión para el Premio Princesa de Asturias 2026

El Pleno de la Diputación de Cáceres celebrado este jueves ha aprobado por unanimidad el apoyo institucional a la candidatura del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) --radicado en la capital cacereña-- al Premio Princesa de Asturias 2026, en su categoría de Cooperación Internacional y presentada conjuntamente por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Fundación Centro de Estudios Rodríguez Ibarra.

El presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, ha argumentado la importancia del CCMIJU como una institución multidisciplinar, dedicada a la investigación, formación e innovación en el ámbito sanitario, y ha confiado en que sea tenida en cuenta la candidatura del centro que ya lo ha intentado en otras ocasiones.

Morales ha recalcado que es líder internacional en I+D+i y formación sanitaria y colabora con hospitales, universidades e industria biomédica de todo el mundo. Está consolidado como un centro estratégico que contribuye a elevar capacidades formativas y científicas en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva en múltiples países con el fin de mejorar la vida de las personas.

A lo largo de sus 44 años, en el CCMIJU se han formado más de 32.000 profesionales sanitarios de 108 países; ha realizado más de 2.800 cursos y se han puesto en marcha más de 500 proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

La categoría de Cooperación Internacional de los Premios Princesa de Asturias 2026 está destinada a la labor, individual o colectiva, con otro u otros, de desarrollo y fomento de la salud Pública, de la universidad de la educación, de la protección y defensa del medio ambiente y del avance económico, cultural y social de los pueblos.

Morales ha explicado en su intervención que la moción de apoyo que ha aprobado la Diputación de Cáceres se enviará a todos los ayuntamientos de la provincia para que su unan y, de esta forma, "desde la institución provincial, enviar conjuntamente el apoyo". "El centro es un referente mundial y realmente no somos conscientes del valor que tiene en una provincia como la de Cáceres", ha sentenciado.