La Diputación de Cáceres activa el plan invernal en varios puntos de la provincia por nevadas

La Diputación de Cáceres, a través de su Servicio de Red Viaria está llevando a cabo actuaciones en las carreteras de su titularidad para hacer frente a las nevadas caídas en varios puntos de la provincia cacereña, de manera que todos los efectivos de conservación y explotación de las zonas de Plasencia y Trujillo están en actuando para mejorar el tránsito en la red viaria.

Respecto a la Zona 2 (Plasencia), las carreteras afectadas y sobre las que se está actuando son las adyacentes a las poblaciones de La Garganta y Piornal con camión quitanieves en cada una de estas zonas. Una vez retirado el ligero manto de nieve, la situación es de normalidad y se encuentran operativas.

No obstante, en esta zona desde el Servicio de Red Viaria informan que se ha procedido al cierre del Puerto de Honduras - que une Hervás y Cabezuela del Valle- al ser inviable la circulación a partir del punto kilométrico 10. En esta zona se ha estado actuando con una pick-up quitanieves.

En la Zona 4 (Trujillo), el punto afectado por la nieve es el acceso al Pico Villuercas. El acceso al Pico Villuercas también se encuentra cerrado para evitar accidentes, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una carretera que termina en "fondo de saco" y que es transitada principalmente por turistas. También aquí se encuentra en actuación y vigilancia una pick-up quitanieves