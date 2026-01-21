Diputación de Cáceres acoge la reunión transfronteriza de coordinación entre Guardia Civil y Guardia Nacional Republicana

Cada seis meses, las comandancias de la Guardia Civil de Cáceres y de Badajoz, y comandos de la Guardia Civil Republicana de La Raya celebran una reunión de coordinación para poder seguir llevando a cabo operaciones transfronterizas en conjunto, y este martes ha sido la Diputación de Cáceres quien ha acogido este encuentro en el que se han estrechado lazos entre los comandos de la GNR de Portalegre, Castelo Branco y Évora y las comandancias de la Guardia Civil de Extremadura.

La vicepresidenta segunda de la diputación, Isabel Ruíz Correyero, acompañada del diputado de Recursos Humanos, SEPEI y Prevención, Alberto Ortega Villarroel, ha dado la bienvenida y ha agradecido la coordinación que ambos cuerpos “establecen para trabajar conjuntamente en un territorio transfronterizo, donde son muchas las cosas que nos unen”.

De hecho, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres, Rafael Roldán, ha destacado acciones conjuntas en el día a día, tanto controles conjuntos como actuaciones teóricas, simulacros para estar preparados, “lo que hace que la delincuencia transfronteriza esté controlada” en una zona, además, que se considera común, “con lo que adolecemos de prácticamente los mismos delitos, como hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, robo de cobre o robo en viviendas”.

Roldán también ha querido agradecer la colaboración de la Diputación de Cáceres con la Guardia Civil, a través de financiación para el arreglo de cuarteles o las ayudas para otro tipo de actividades formativas, solidarias o culturales.

Por su parte, el comandante del Comando Territorial de la GNR de Portalegre, Luis Candeia, ha reiterado la importancia “de estas reuniones de cooperación, en las que se abordan distintos temas como policía judicial, Medio Ambiente, fronteras…”. Una coordinación que se tiene día a día, “porque nuestra proximidad es muy grande con el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Caya, Elvas, que nos permite una comunicación directa en caliente, permite saber lo que pasa en ambos lados, con lo que la frontera es una frontera político-administrativa, no divide, aproxima, hace de enlace”.

La reunión ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba.