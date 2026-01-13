La Diputación cacereña apela a frenar los discursos negacionistas sobre Memoria Histórica

La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha hecho un llamamiento a frenar los discursos negacionistas y los totalitarismos y ha subrayado la importancia de que los más jóvenes conozcan la historia de represión franquista y que las libertades y derechos actuales fueron conquistados "con mucho sufrimiento y pérdidas humanas".

Gutiérrez ha lanzado este mensaje durante la inauguración de la exposición 'Tras las huellas de la Memoria Histórica de Extremadura', que ya se puede visitar en el claustro de la Sala Malinche del Complejo Cultural San Francisco de la capital cacereña hasta el 26 de enero.

La exposición, organizada por la Diputación junto a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), hace un repaso desde el golpe de estado contra la II República hasta la dura represión franquista en la región, "que dejó más de 14.000 víctimas, muchas de ellas aún en fosas comunes".

Gutiérrez ha destacado que la muestra busca abrir un espacio de "de reflexión, análisis y pedagogía", especialmente en momentos en los que "el negacionismo histórico vuelve a aparecer", insistiendo en la responsabilidad colectiva de educar para que no se repitan los errores del pasado.

La Diputación cacereña ha reiterado su compromiso con la historia a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, promoviendo exhumaciones como la de la mina La Paloma y próximas actuaciones en Almoharín y Villamesías.

La exposición cuenta con 22 paneles elaborados con la colaboración de historiadores e investigadores extremeños, entre ellos Ángel Olmedo, Julián Chaves, Justo Vila, Chema Álvarez y Juan Antonio Aranda, que guían al visitante por la historia del franquismo y sus consecuencias en la región.

El historiador Ángel Olmedo ha explicado que los paneles muestran desde el golpe de estado de 1936 hasta el proceso represivo, destacando la importancia de recordar a las víctimas y la magnitud de la represión en Extremadura.

Tras su estancia en Cáceres, la exposición comenzará a recorrer casas de cultura e institutos de la provincia, con el objetivo de acercar la memoria histórica a la población y sensibilizar a las nuevas generaciones.