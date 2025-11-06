La Diputación de Badajoz publica la resolución del Plan de Empleo Provincial 2026 con 7,1 millones de asignación

La Diputación de Badajoz ha hecho público en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado lunes 3 de noviembre la resolución de la convocatoria del Plan de Empleo Provincial 2025-2026, mediante la cual se renueva esta línea de ayudas y se concretan los importes asignados a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia para el año 2026.

El Plan de Empleo Provincial 2025-2026 se articula como una línea de ayudas destinada a la contratación de personas desempleadas demandantes de empleo por parte de los municipios y entidades locales menores, para la ejecución de actuaciones que sean de su competencia y que se desarrollen en régimen de administración directa, señala en nota de prensa la diputación pacense.

En el marco de esta convocatoria, la resolución ahora publicada determina las cuantías definitivas correspondientes a 2026, manteniendo la senda de crecimiento iniciada con la ampliación presupuestaria aprobada el pasado mes de julio, donde la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto, anunció entonces la suplementación del Plan de Empleo 2025 hasta alcanzar los 6,5 millones de euros, lo que supuso un aumento del 9 por ciento respecto al ejercicio anterior, así como la previsión de un fondo para 2026, siendo finalmente el importe para el plan de empleo de este próximo año 2026 de 7,1 millones de euros.

La resolución del Plan 2025-2026 consolida ese compromiso, garantizando la continuidad de las políticas activas de empleo desarrolladas ya por la institución y dando soporte financiero a los ayuntamientos para poder mejorar sus servicios públicos.

El procedimiento se ha podido tramitar con agilidad y eficacia, completándose en la mitad de tiempo de lo previsto en las bases reguladoras, lo que refuerza la eficiencia en la gestión y la capacidad de respuesta de la institución provincial.

Con esta actuación, la Diputación de Badajoz cumple con los compromisos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, contribuyendo especialmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8, 'Trabajo decente y crecimiento económico', 10, 'Reducción de las desigualdades', y 11, 'Ciudades y comunidades sostenibles'.