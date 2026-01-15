La Diputación de Badajoz propone un viaje por la Vía Láctea en una nueva observación astronómica en La Cocosa

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, celebrará el próximo viernes, día 16, una nueva actividad de observación astronómica en la finca La Cocosa bajo el título 'La Vía Láctea que no conoces'.

Se trata de una propuesta divulgativa que permitirá a las personas participantes profundizar en el conocimiento de la galaxia y de algunos de los principales cuerpos del Sistema Solar.

La cita forma parte del programa anual de actividades 2025-2026 del Centro de Promoción y Protección del Cielo, que impulsa experiencias de divulgación científica y educación ambiental dirigidas a todos los públicos, aprovechando las excepcionales condiciones del cielo nocturno de este enclave.

La observación, guiada por personal especializado, se centrará en la interpretación de la Vía Láctea, explicando su estructura, composición y los elementos que la conforman.

Asimismo, la sesión incluirá la observación de Saturno y sus anillos, las principales características de Júpiter y el seguimiento de sus lunas galileanas, así como una introducción a los satélites helados Europa y Encelado, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

La actividad combinará observación a simple vista y con telescopios, interpretación astronómica y contextualización científica, ofreciendo una experiencia accesible y didáctica que acerca conceptos complejos al público general desde una perspectiva participativa.

Para facilitar la participación y reducir el impacto ambiental, la Diputación de Badajoz habilitará un servicio de autobús gratuito desde la ciudad de Badajoz, con salida prevista a las 19,30 horas.

La actividad contará con un cupo máximo de 50 plazas, por lo que será necesaria inscripción previa, que deberá formalizarse a través de la web del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz.

Esta iniciativa se suma a las trece actividades que conforman el calendario anual del Centro de Promoción y Protección del Cielo entre mayo de 2025 y abril de 2026, que incluye observaciones nocturnas y solares, sesiones temáticas, talleres y experiencias bajo las estrellas.

El objetivo del programa es acercar la astronomía a la ciudadanía, sensibilizar sobre los efectos de la contaminación lumínica y poner en valor el cielo nocturno como recurso educativo, cultural y de desarrollo rural sostenible.

El Centro de Promoción y Protección del Cielo es una iniciativa impulsada por la Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, para promover la educación ambiental, la divulgación científica y la protección del cielo nocturno extremeño.

Ubicado en la finca La Cocosa, un enclave con certificación de calidad astronómica reconocida por la Fundación Starlight, el Centro de Promoción y Protección del Cielo cuenta con equipamiento astronómico y multimedia específico para la observación y la divulgación.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia regional 'Extremadura, Buenas Noches', que impulsa el astroturismo sostenible y la preservación del cielo estrellado como elemento diferenciador del territorio, reforzando el compromiso de la Diputación de Badajoz con una cultura científica accesible y con la protección del patrimonio natural nocturno de la provincia.