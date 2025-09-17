La Diputación de Badajoz organiza mesas redondas, conferencias o talleres por el décimo aniversario de la Agenda 2030

La Diputación de Badajoz ha organizado una serie de actividades para conmemorar el décimo aniversario de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tendrán lugar del 18 al 20 de septiembre en el Hospital Centro Vivo entre mesas redondas y conferencias, talleres, exposiciones, encuentros ciudadanos y actividades educativas.

El vicepresidente primero, Juan María Delfa, ha presentado este martes estas actividades que forman parte de una programación "diversa, participativa y transformadora", que incluye la conferencia titulada 'Claves para un futuro sostenible' a cargo de la directiva y experta en Gestión Empresarial, Estrategia, Transformación y Personas, Margarita Álvarez Pérez de Zabala, o un 'Mercado de ideas', junto a otras dirigidas a la infancia y la juventud, o a asociaciones.

Acompañado de la coordinadora de la Agenda 2030 e Innovación, Ángela León, Delfa ha recordado que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la comunidad internacional "interpelan a todos", a gobiernos, instituciones, empresas y ciudadanía, y ha remarcado que la diputación ha asumido este compromiso como una hoja de ruta, una estrategia de desarrollo sostenible que guía sus políticas públicas e inversiones y "su manera de entender el progreso".

"Un progreso que no debe dejar absolutamente a nadie atrás y que debe favorecer en todo momento y lugar que las personas puedan desarrollarse en plenitud y en igualdad de condiciones", ha resaltado, junto con que no pueden hablar de desarrollo sostenible "sin mirar con honestidad" el mundo actual y que, en pleno 2025, se viven tiempos de "enorme incertidumbre".

En este sentido, ha ejemplificado las guerras de Ucrania y Gaza que, al igual que en otros lugares de África, siguen provocando sufrimiento, desplazamientos forzosos y fracturas sociales, como también ha sumado las catástrofes naturales, "cada vez más frecuentes e intensas" y que recuerdan que el cambio climático es "una realidad presente", o que la pobreza extrema, las migraciones "desesperadas", las crisis sanitarias o la "desigualdad creciente" obligan a preguntarse si "quizás" no se está haciendo "lo suficiente".

Se trata, ha continuado, de "desafíos globales" que "no son ajenos a nuestra realidad local" y que "nos afectan, nos interpelan y nos obligan a redoblar esfuerzos", porque los ODS "no son una utopía lejana", sino "esa brújula ética y política que contribuye a un mundo más justo, más seguro y, sobre todo, más humano".

PROGRAMACIÓN

El programa de actividades está basado en los colectivos a los que se dirige la diputación en su trabajo habitual de difusión y sensibilización de la Agenda 2030, según ha explicado Ángela León, quien ha señalado que esta última "no es algo" de las administraciones, sino que "nos interpela a todos", así como que "no hay ni un solo objetivo que no nos afecte de una manera o de otra".

Las jornadas serán inauguradas el día 18, a las 11,00 horas, por la presidenta de la diputación, Raquel del Puerto y a las 13,00 Margarita Álvarez pronunciará la conferencia titulada 'Claves para un futuro sostenible'. Experta en Gestión Empresarial, Estrategia, Transformación y Personas, y con más de 15 años de experiencia en puestos directivos en compañías de referencia, ha sido considerada por la revista Forbes como una de las 50 personas más poderosas de España.

Previamente, a las 11,30 horas, habrá un taller Lego Serious Play para el personal de la diputación y ayuntamientos que participan en el proyecto Impulsa ODS Municipal para vincular sus actividades a la Agenda 2030, como hace la Diputación, al que se han sumado 38 municipios.

Paralelamente, se desarrollará un 'Mercado de ideas' para quienes se dediquen al mundo empresarial. La tarde del día 18 estará dedicada a los mayores y tendrá lugar una merienda, un bingo sobre los ODS y la actuación de la cantante extremeña Pilar Boyero.

El día 19 estará dedicado por la mañana a actividades para alumnos de centros de Primaria y Secundaria, inscritos previamente y que podrán participar en dos talleres creativos, 'Cultiva tu compromiso', orientado a crear un ecosistema y 'Gourmet', en el que se divertirán descubriendo la magia de los sabores, además de jugar a un trivial sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por la tarde, habrá talleres abiertos a todo el público infantil y juvenil que desee participar y podrán asistir al concierto de Chloe DelaRosa, la joven cantante extremeña que representó a España el año pasado en el Festival de Eurovisión Junior.

Finalmente, el último día, el sábado 20, está diseñado para asociaciones representativas de distintos sectores de la sociedad, para los que también está previsto un 'Mercado de Ideas', mientras que a las 13,00 horas se celebrará la mesa redonda 'De Barrios y de pueblos. Los desafíos actuales para vivir y convivir en equilibrio'.

Además, a lo largo de estos días se podrá visitar la exposición 'Armazón', en la galería central del Hospital Centro Vivo, donde se muestran obras de arte inspiradas en cada uno de los 17 ODS. Para participar en cada una de las actividades es necesario inscribirse por Internet a través de la página web de la institución provincial excepto los centros educativos que ya han contactado o deberán contactar, si así lo desean, directamente con la diputación.