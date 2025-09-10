Diputación de Badajoz financia exhumaciones de víctimas del franquismo en Segura de León, Fregenal y Puebla de Alcocer

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este martes la subvención nominativa de 100.000 euros que ha recibido, por primera vez, la institución provincial de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, para financiar tres actuaciones en las localidades de Segura de León, Fregenal de la Sierra y Puebla de Alcocer.

Se trata de trabajos dirigidos a la exhumación de restos humanos e identificación genética relativos a víctimas de la represión política durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, en los que se espera conocer la identidad de más de 150 víctimas.

Acompañada por la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio, Zoraida Hijosa, Del Puerto ha anunciado que el pasado mes de julio la diputación ha recibido esta subvención de 100.000 euros con los que se van a financiar estas actuaciones que, en el caso de Segura de León, consiste en trabajos de campo sobre una fosa que ya existe y que está localizada, donde se van a realizar medidas de seguridad y de estabilidad de las estructuras de la misma.

Así, en Segura de León se continuará con la exhumación en el cementerio municipal, donde el año pasado ya fueron recuperados nueve cuerpos, y ahora se abordará la parte pendiente de la fosa, con trabajos de seguridad, estabilización de la estructura y exhumación de los restos que aún se presumen, con una inversión de 50.000 euros.

Respecto a Fregenal de la Sierra, también se va a llevar a cabo la identificación genética y forense de restos humanos y, en este caso, consta de una fase de investigación de antecedentes, de extracción de muestras, análisis de laboratorios y conciliación de datos. Se estima la identificación de 55 cuerpos ya exhumados y la inversión será de 30.000 euros.

Mientras y con un importe de 20.000 euros, en Puebla de Alcocer se van a realizar las mismas actuaciones que en Fregenal, con un total de 42 cuerpos exhumados a identificar.

Raquel del Puerto ha precisado que, actualmente, están en el proceso de adjudicación de esos trabajos que, previsiblemente, se van a iniciar antes de que finalice este año y finalizarán en junio de 2026, a la par que ha detallado que esta subvención es la primera colaboración de la Diputación de Badajoz con la Secretaría de Estado de Memoria, tras la creación el pasado año del Servicio de Memoria Democrática en la institución provincial pacense.