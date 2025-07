La Diputación de Badajoz defiende la "viabilidad ambiental" del proyecto de supertirolina en Hornachos

La Diputación de Badajoz ha defendido la viabilidad ambiental del proyecto de supertirolina en el municipio pacense de Hornachos, en relación al cual ha detallado que el mismo cuenta con un informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura sobre la viabilidad de esta instalación y su posible afección a la Red Natura 2000.

La institución provincial pacense ha explicado en nota de prensa que ha contestado "de forma detallada" a las alegaciones formuladas por Ecologistas en Acción de Extremadura en relación a la licitación del proyecto para la implantación de una supertirolina en el municipio de Hornachos.

Así, la respuesta de la diputación concluye que el proyecto cuenta con las garantías previas necesarias para su desarrollo, conforme a la legislación autonómica, estatal y europea en materia de protección de la biodiversidad.

En concreto, las alegaciones, presentadas el pasado 21 de julio, han sido analizadas por los técnicos del Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la diputación, quienes destacan que el proyecto cuenta con un informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura sobre la viabilidad de esta instalación y su posible afección a la Red Natura 2000.

Este informe, emitido el 24 de abril de 2025, "concluye que la actuación prevista no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, ni sus valores naturales, siempre que se cumplan determinadas condiciones técnicas". "Estas condiciones, relacionadas en el Informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, han sido incorporadas de forma literal al pliego técnico para la licitación del proyecto de obras" ha agregado.

Entre dichas condiciones se incluyen medidas como la instalación de balizas salvapájaros o el respeto a la vegetación existente. Estas responden al cumplimiento del artículo 6.3 de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y al principio de prevención ambiental.

Asimismo, el proyecto se ajusta al principio DNSH ('Do No Significant Harm', no causar un perjuicio significativo al medio ambiente) recogido en el Reglamento (UE) 2020/852 sobre la Taxonomía Europea.

En cuanto a la participación pública, la institución provincial ha recordado que el procedimiento de evaluación ambiental que se desarrollará posteriormente incluirá fases de información pública y consultas a administraciones e interesados, tal y como establecen la Ley 16/2015, de Protección Ambiental de Extremadura, y la Ley estatal 21/2013 de Evaluación Ambiental.

"Con todo ello", la Diputación de Badajoz considera que el proyecto de supertirolina en Hornachos "avanza con todas las garantías ambientales, técnicas y jurídicas", y que contribuirá al impulso del turismo activo y sostenible en el entorno natural de la Sierra Grande de Hornachos, "en sintonía" con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.