La Diputación de Badajoz activa los trabajos para aplicar la subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025

Una subida con carácter retroactivo desde el 1 de enero, tal y como recoge el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 3.

Redacción

Extremadura |

La Diputación de Badajoz ha iniciado los procedimientos internos necesarios para llevar a efecto la subida salarial del 2,5 por ciento a sus empleados aprobada por el Gobierno central prevista para el ejercicio 2025.

Con el fin de trasladar los detalles del proceso y avanzar en su implementación, la institución provincial ha convocado a los representantes sindicales a una reunión informativa que tendrá lugar este viernes, 5 de diciembre, indica la institución provincial en una nota de prensa

La Diputación de Badajoz reafirma así su voluntad de aplicar "en tiempo y forma" la actualización retributiva aprobada por el Gobierno, "garantizando seguridad jurídica y transparencia" en todas las fases del procedimiento.

