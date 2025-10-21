La deuda per cápita de Extremadura se situó en 2024 entre 4.000 y 5.000 euros

Extremadura ha cerrado 2024 en el tramo de las comunidades autonómicas con una deuda pública per cápita comprendida entre los 4.000 y 5.000 euros.

Así se desprende del Informe de las Comunidades Autónomas de 2024, una investigación anual sobre el estado de las regiones elaborado por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona, dirigido por los académicos Javier García Roca, Ana Carmona y Eduard Roig y coordinado por Juan Carlos Covilla Martínez, en el que se especifica que la Comunidad Valenciana y Cataluña son las únicas autonomías que se sitúan por encima de los 10.000 euros.

La Comunidad Valenciana y Cataluña terminaron el año 2024 con las cifras más altas de deuda pública per cápita en España, con casi 12.000 euros por habitante, mientras que Canarias se situó en los niveles más bajos, con 3.000, seguida de Navarra y Asturias, con 4.000 euros cada una.

Según el documento, la Región de Murcia se sitúa por encima de los 8.000 euros por habitante, seguida de Castilla-La Mancha, Aragón y las Islas Baleares, con valores situados entre los 6.000 y los 8.000 euros.

Por debajo figuran Castilla y León, con casi 6.000 euros, mientras que el siguiente peldaño lo ocupan Cantabria, la Comunidad de Madrid, Extremadura, La Rioja, el País Vasco, Andalucía y Galicia, con entre 4.000 y 5.000 euros de deuda per cápita.