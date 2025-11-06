ROBOS

Detienen a 18 personas por el robo de cobre con un valor de 1,7 millones de euros

Redacción

Extremadura |

La Guardia Civil ha detenido a 18 personas acusadas de llevar a cabo más de 30 robos de cobre en distintos puntos de España, con un valor de 1,7 millones de euros.

La operación denominada 'Ibidem' ha sido desarrollada por el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Villanueva de la Serena y los Equipos ROCAS de Badajoz y Zafra, en la provincia pacense.

El instituto armado ha anunciado que dará este jueves más detalles del desarrollo de la operación en una comparecencia de prensa en la Comandancia de Badajoz.

A la convocatoria acudirán el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el general jefe de la zona de la Guardia Civil en Extremadura, Santiago Marín, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, Manuel Delgado.

