Detenido un vecino de Villafranca de los Barros por regentar un punto de venta de drogas en su propio domicilio

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de la localidad pacense de Villafranca de los Barros acusado de regentar un punto de venta de drogas en su propio domicilio.

La investigación se inició hace unos dos meses, cuando agentes de Puesto de la Guardia Civil de Villafranca de los Barros detectaron cómo un vecino de la localidad se estaría dedicando a la venta y distribución de sustancias estupefacientes desde su propio domicilio, al que acudían consumidores de la comarca para comprar la sustancia.

Con estos datos, este pasado viernes se llevó a cabo el registro de esta vivienda, apoyados por otras Unidades de la Comandancia de Badajoz, con perros adiestrados en la búsqueda de sustancias estupefacientes del Servicio Cinológico, y coordinados con el Juzgado de Instrucción de municipio.

En el registro se intervinieron unas 200 dosis de cocaína y hachís, además de ocho básculas de precisión, material y útiles necesarios para su distribución y venta, libretas con anotaciones de comercialización, así como 1.140 euros que supuestamente habría obtenido de la venta de droga, informa la Guardia Civil en nota de prensa.

También se hallaron numerosos efectos, como teléfonos, más de 60 relojes, balizas, armas blancas, herramientas eléctricas, ordenador, compresor entre otros, sin que el ahora detenido pudiera acreditar su legítima propiedad, por lo que la Guardia Civil considera que supuestamente los habría obtenido en el intercambio directo con los consumidores en la compra de las sustancias tóxicas.

Un material que ahora los agentes analizan para poder determinar su procedencia, y una vez reconocidos puedan ser entregados a sus legítimos propietarios.

Con las pruebas incriminatorias este hombre fue detenido y trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil para la instrucción de las correspondientes diligencias como presunto autor de un delito contra la salud pública al traficar con drogas.

Las diligencias junto al detenido han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente, en Villafranca de los Barros.