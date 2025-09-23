Detenido un vecino de Guareña por el intento de homicidio de dos jóvenes en Torrefresneda con una escopeta de caza

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Guareña como presunto autor de la tentativa de homicidio a dos jóvenes con una escopeta de caza y por tenencia ilícita de armas.

Las diligencias junto con al detenido fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Don Benito, y la autoridad judicial ha decreto el ingreso en prisión de dicha persona.

Además, ahora, la Guardia Civil continúa con la investigación para tratar de averiguar cuáles podrían haber sido las motivaciones de guareñense, que llevaron a disparar contra estas personas. la Guardia Civil tuvo conocimiento del ingreso hospitalario de dos jóvenes en el Hospital Comarcal de Don Benito-Villanueva de la Serena, quienes supuestamente podrían estar heridos por un arma de fuego. Tras recibir la primera asistencia de las lesiones causadas, uno de ellos fue trasladado al Universitario de Badajoz con pronóstico de gravedad en ojo, brazo, cabeza y rostro.