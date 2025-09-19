Detenido un hombre e investigado otro por 13 delitos de robo y hurto en explotaciones agroganaderas de Cilleros

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de Cilleros (Cáceres) han desarrollado una investigación con la que han logrado esclarecer 13 delitos continuados de robo con fuerza en las cosas y hurto cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas del término municipal de Cilleros (Cáceres).

Además, ha sido detenido un hombre de 35 años, e investigado penalmente otro de 29 años por su supuesta participación en dichos hechos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente en Coria (Cáceres).

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia presentada el pasado 3 de julio de 2025 por un Agente del Medio Natural, en representación de la Junta de Extremadura, en la que informaba del robo de varias porteras y rollos de alambrada en los montes de utilidad pública denominados Valdecaballos y Teso Moreno, del término municipal de Cilleros (Cáceres.

Posteriormente, el 16 de julio de 2025, el representante de una empresa forestal denunció el robo de 189 postes para cerramientos, 11 esquineros metálicos, un depósito de 1.000 litros y cuatro sacos de cemento, también en el paraje de Teso Moreno.

A partir de estos hechos, los agentes realizaron numerosas gestiones de investigación con denunciantes, vecinos y ganaderos de la zona, logrando situar un vehículo sospechoso ocupado por dos hombres en los lugares donde posteriormente se producían los robos.

Durante la investigación se inspeccionaron distintas parcelas de uso ganadero, localizándose un cerramiento en las inmediaciones de Cilleros con materiales presuntamente sustraídos, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

El propietario de la finca indicó a los agentes haberlos adquirido a bajo precio a un vecino de Valverde del Fresno (Cáceres), manifestando desconocer su procedencia ilícita.

Asimismo, en la zona de Teso Moreno fue hallada una cartera porta documentos con identificaciones personales que resultaron pertenecer a una de las personas que había sido vista en el vehículo sospechoso. Dicho hallazgo, unido a la lejanía y dificultad de acceso al paraje donde fue avistado (a más de 10 kilómetros de Cilleros por caminos y pistas), reforzó la hipótesis de los agentes acerca de la supuesta implicación de los ocupantes del vehículo.

La investigación desarrollada por la Guardia Civil ha permitido relacionar estos hechos actuales con robos similares ocurridos en los últimos años en la comarca de Sierra de Gata, donde los supuestos autores habrían ofrecido a bajo precio material de cerramientos (postes, alambradas, varillas, etcétera), utilizando siempre el mismo modus operand de sustracción de material en zonas de difícil acceso y posterior venta a terceros.

El perjuicio ocasionado no sólo es de carácter económico para las empresas afectadas, sino también medioambiental, ya que en los montes de utilidad pública han desaparecido cientos de protectores de árboles compuestos por mallas y varillas metálicas cuyo fin es evitar que los pequeños árboles sembrados o repoblados sean comidos por la fauna salvaje.