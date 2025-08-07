Detenido cuando conducía por la A-66 en provincia de Cáceres con el carné retirado y con 1.500 dosis de cocaína

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil de Cáceres han detenido a un hombre de 44 años cuando conducía con el carné retirado tras perder todos los puntos, y portando más de 1.500 dosis de cocaían entre su ropa.

Los hechos se produjeron este pasado martes, 5 de agosto, cuando los agentes realizaban un control en la autovía A-66, dentro del término municipal de Casas de Don Antonio, y al dar el alto a un turismo en el que viajaba como único ocupante e identificar al varón, se percataron que estaba incurriendo en un presunto delito contra la seguridad vial por conducir sin habilitación en vigor por la pérdida total de puntos.

Así, los "evidentes signos de inquietud" del conductor, levantaron las sospechas de los agentes, quienes inspeccionaron el vehículo y registraron superficialmente al conductor, en cuyo cacheo, hallaron oculta en el interior de su vestimenta una bolsa de plástico transparente con una sustancia en polvo y roca de color blanca en su interior.

Dadas sus características y sus dimensiones, la Guardia Civil aplicó la prueba de narco test sobre la sustancia y efectuaron un pesaje oficial, con la que pudieron confirmar que se trataba de un total de 1.530 dosis de cocaína.

Ante tales evidencias, los agentes aprehendieron la droga y detuvieron al hombre, de 44 años, por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas y otro por conducir sin vigencia en el permiso de conducción.

El conductor fue trasladado a dependencias oficiales y una vez finalizada la correspondiente instrucción de diligencias policiales, estas junto al detenido fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.