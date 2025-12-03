Detenido en Cáceres un suplantador de identidad que realizaba exámenes de conducir en nombre de otras personas

Agentes de la Guardia Civil de Cáceres han detenido a un hombre de 45 años por presentarse a un examen de conducir utilizando el Documento Nacional de Identidad (DNI) de otra persona, en el aula de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres, donde debía examinarse el verdadero aspirante.

La intervención fue realizada por agentes de la Unidad de Investigación y Análisis de Tráfico (UNIS-GIAT) del Subsector de Tráfico de Cáceres, en el marco de la colaboración habitual con la Dirección General de Tráfico (DGT), en la que comprobaron que el individuo trataba de examinarse haciéndose pasar por quien realmente debía realizar la prueba.

Durante la investigación, los agentes descubrieron que el hombre ya había cometido un hecho similar el pasado mes de septiembre en la localidad de Alzira (Valencia), donde también se presentó a un examen de conducir suplantando la identidad de otra persona, hecho por el que se le buscaba.

Por todo lo anterior, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Además del supuesto delito de falsedad documental por el que fue detenido, tenía en vigor cinco órdenes judiciales de búsqueda, detención y personación, emitidas por juzgados de Murcia, Córdoba, Puertollano, Ávila y Alcalá de Henares, por otros delitos relacionados con la usurpación de estado civil y la falsedad documental.

Ante esta situación, la Guardia Civil advierte a la ciudadanía, del "peligro que generan este tipo de conductas, al tratar de obtener permisos de conducir sin haber adquirido los debidos conocimientos para ejercer la conducción de vehículos a motor y ciclomotores".