Detenida una mujer de 30 años por regentar un activo punto de venta de drogas en su vivienda de Moraleja

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer de 30 años acusada de regentar un activo punto de venta de drogas en su propio domicilio de la localidad de Moraleja, donde almacenaba la droga y preparaba la mezcla de la sustancia, formada por cocaína y heroína, para venderla posteriormente en dosis.

El consumo de cocaína y heroína en la localidad, así como de la mezcla de ambas drogas, alertó a los agentes, que consideraron la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes.

El Equipo inició por ello la investigación de la 'Operación Lebro 24', que comenzó a mediados del año 2024, con la finalidad de recabar pruebas e indicios que corroborasen sus sospechas, y comprobaron la "alarma social que estaba generando la venta y el consumo de la droga entre los vecinos de la localidad y de municipios cercanos, ya que suministraba también a consumidores de otras localidades".

Tras meses de investigación, en los que recabaron pruebas suficientes acerca de la existencia del punto de venta de drogas, solicitaron al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N2 de Coria un auto de entrada y registro en el domicilio de la presunta autora del delito.

La entrada se realizó el pasado 18 de septiembre, y en el interior del inmueble, los agentes hallaron 87 dosis de rebujito, cerca de 6 gramos de hachís, 3 teléfonos móviles, una báscula de precisión y útiles para la preparación y supuesta venta de la droga.

La operación se ha saldado con la aprehensión de los efectos encontrados y de la droga, así como con la detención de su propietaria, a quien se le atribuye la supuesta comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Esta actuación ha supuesto, además, la desarticulación de un activo punto de venta de drogas que abastecía a los consumidores de la zona y generaba malestar vecinal.