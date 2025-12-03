Detenida en Badajoz la pareja de uno de los autores de un homicidio en Valdelagrana

La Policía Nacional ha detenido a los que considera autores de la desaparición y homicidio de una mujer en Valdelagrana, El Puerto de Santa María (Cádiz), tras la detención la semana pasada de un hombre y la localización y arresto de otro, que había huido con su familia a Portugal y cuya pareja fue detenida en Badajoz.

En un comunicado, la Policía recuerda que el caso se inició el pasado 20 de noviembre cuando los vecinos alertaron de la desaparición y los agentes de Seguridad Ciudadana comprobaron que la vivienda estaba cerrada y el dormitorio principal revuelto.

En la madrugada del 21 de noviembre, los bomberos accedieron al interior sin encontrar a la mujer, aunque localizaron a su perro encerrado.

El grupo UDEV de la Comisaría de Cádiz asumió la investigación y detectó indicios de desaparición no voluntaria, por lo que los agentes identificaron a un hombre que había realizado tareas de mantenimiento en la vivienda de la víctima y a su sobrino, quienes extrajeron dinero de la cuenta de la mujer mediante su tarjeta.

Durante el registro en el domicilio del sobrino se hallaron efectos personales de la víctima, como sus llaves y un teléfono móvil.

Durante el registro, los investigadores descubrieron que la finca donde estaba la casa de la víctima estaba dividida en dos parcelas, ambas de su titularidad, y fue entonces, al registrar la segunda vivienda que permanecía aparentemente deshabitada, cuando descubrieron en ella el cuerpo sin vida de la mujer, con indicios de una muerte violenta.

Se determinó que el principal sospechoso había huido con su pareja y sus dos hijos en un vehículo propiedad de la víctima, pasando por Badajoz antes de cruzar a Portugal.

La UDEV activó una Orden Europea de Detención (OEDE) y colaboró estrechamente con las autoridades portuguesas, rastreando a los fugitivos hasta las inmediaciones de Lisboa, donde continuaron gastando el dinero robado.

El 29 de noviembre la Policía detuvo a la mujer en Badajoz y, al día siguiente, al hombre prófugo en El Puerto de Santa María.

Los dos hombres han ingresado en prisión, mientras que la mujer ha quedado en libertad a la espera de juicio.