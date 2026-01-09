Desestimada la recusación planteada contra los magistrados del juicio al hermano de Sánchez y Gallardo

La Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado por unanimidad la recusación planteada contra los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz que forman la sala de enjuiciamiento en la causa contra el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y David Sánchez Pérez-Castejón, así como otros nueve acusados.

La Sala, formada de acuerdo al artículo 77.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha dictado un auto en el que se desestima la recusación interpuesta por parte de varios de los acusados, detalla el TSJEx en una nota de prensa.

Dicha resolución explica que no concurren motivos para considerar que se ha producido una "pérdida de imparcialidad objetiva" en los tres magistrados que conforman la sala de enjuiciamiento por haber dictado otras resoluciones en el procedimiento de referencia.