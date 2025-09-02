PARO

El desempleo subía en Extremadura en 149 personas durante el mes de agosto, hasta un total de 64.954 parados en la región

Bajaba el paro en agosto en la provincia de Badajoz, se incrementaba en la pacense. La caída del empleo se asentaba en el incremento de parados en el sector servicios y la construcción.

Redacción

Extremadura |

Interior de una oficina de empleo
Interior de una oficina de empleo | Agencia EFE

El paro subía en Extremadura en 149 personas en el mes de agosto respecto a julio, hasta un total de 64.954 desempleados en la región. Son 5.591 parados menos que hace un año en agosto de 2024. Por provincias, desigual comportamiento, bajaba el paro en la provincia de Badajoz en 109 personas, pero se incrementaba en la cacereña en 258.

Por sectores bajaba en agricultura (34 parados menos en agosto respecto a julio), en industria, (71 parados menos) y en el colectivo sin empleo anterior (89 menos), mientras que tras la finalización de contratos del verano se incrementaba en el sector servicios (278 parados más) y en la construcción (65 desempleados más).

En cuanto a los contratos, se rubricaban en agosto 32.245 contratos, son 6.781 menos que en julio. Del total 8.224 fueron contratos indefinidos, el resto temporales.

