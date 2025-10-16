Las demandas por despido aumentan un 9,2% en el segundo trimestre en Extremadura, hasta las 606

Los órganos judiciales de Extremadura registraron en el segundo trimestre de 2025 un total de 606 demandas por despido, lo que supone un incremento del 9,2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Según datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial, el número total de concursos presentados en el segundo trimestre de 2025 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 262, un 1,5 por ciento respecto al mismo trimestre de 2024, por lo que se rompe así la tendencia al alza que existía.

De acuerdo a estos datos, los concursos de personas naturales empresarios fueron los únicos que aumentaron, un 56,7 por ciento más respecto al año anterior, pasando de 30 a 47, mientras el resto, por el contrario, mostraron comportamientos a la baja, de tal forma que los de personas naturales no empresarios disminuyeron un 5,1 por ciento y los de personas jurídicas, un 27,5 por ciento respecto al segundo trimestre de 2024.

Además, de acuerdo a estos datos, los lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2025 ascendieron a 86, un 7,5 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2024, de los que 58 de ellos fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con un incremento del 3,6 por ciento, mientras que otros 17, derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que supuso un aumento interanual del 18,8 por ciento.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, en total 512, fue un 19,2 por ciento inferior a las del segundo trimestre de 2024.

Así, los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre de 2025 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción sumaron 3.535 un 40,4 por ciento menos que el mismo trimestre del año anterior.