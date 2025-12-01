El defensor de derechos humanos haitiano Roudy Joseph realizará esta semana una gira por Extremadura

El defensor antirracista por los derechos de la comunidad haitiana en la República Dominicana Roudy Joseph emprenderá una gira por Extremadura la próxima semana, organizada por Amnistía Internacional Extremadura, que le llevará a Plasencia, el día 1; a Cáceres, los días 1 y 2; a Mérida, el día 3; y a Badajoz, el día 4.

El lunes, en Plasencia, mantendrá un encuentro con alumnado del IES Sierra de Santa Bárbara, a las 10,10 horas, y del IES Pérez Comendador, a las 12,30 horas.

Ya por la tarde, en Cáceres, participará en un encuentro con oenegés, a las 18,00 horas, y en un acto de calle frente a la Subdelegación del Gobierno, a las 19,00 horas.

Por su parte, el martes, 2 de diciembre, continuará en la capital cacereña, donde mantendrá un encuentro con alumnado del IES Hernández Pacheco, a las 12,30 horas, y un almuerzo con profesorado y alumnado de la Universidad de Extremadura, en la Facultad de Derecho a las 14,30 horas.

Por la tarde, asistirá a una charla, abierta a la ciudadanía, en el Espacio Solidario Anúmbara que comenzará a las 18,30 horas, según ha informado en nota de prensa Amnistía Internacional.

Mérida será la tercera parada del defensor de derechos humanos Roudy Joseph durante esta gira. En la capital autonómica mantendrá un encuentro con alumnado del IES Sáez de Buruaga, a las 12,30 horas, y, por la tarde, impartirá una charla, abierta al público, en el claustro de Santa Clara, a las 18,00 horas.

La gira concluirá en Badajoz, donde, por la mañana, Roudy Joseph compartirá impresiones en dos encuentros, con alumnado del IES Bárbara de Braganza, a las 10,05 horas, y del IES San José, a las 11,45 horas. Cerrará su periplo por tierras extremeñas con la charla que impartirá a las 18,30 horas en El Prestao, abierta a toda la ciudadanía.

Roudy Joseph es portavoz principal del Colectivo HaitianosRD, formado por miembros de diversas organizaciones de migrantes haitianos en República Dominicana. Su principal trabajo es la defensa activa de los derechos humanos de la comunidad de migrantes de Haití en el país.

En los últimos años su labor ha sido "clave" en la denuncia de deportaciones colectivas, el racismo institucional y la violencia estatal contra comunidades haitianas en la República Dominicana y, gracias a su liderazgo, se han articulado procesos de movilización, apoyo comunitario y documentación de violaciones de derechos humanos.

Roudy Joseph es un importante socio en la campaña de Amnistía Internacional #RDAntirracista y ha colaborado con la organización como intérprete de creole haitiano con organizaciones locales.