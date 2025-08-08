La defensa de David Sánchez ve "fines extraños" en la insistencia de las acusaciones de solicitar a Biedma que le retire el pasaporte

La defensa de David Sánchez ha presentado un escrito en el que rechaza el recurso presentado por las acusaciones populares ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz a la decisión de su titular, Beatriz Biedma, de retirar el pasaporte al encausado.

En sus alegaciones, la defensa del hermano del presidente del Gobierno, procesado por su contratación en la Diputación de Badajoz, indica que la proponente "sigue sin aportar dato objetivo alguno en el que apoyar siquiera sea alguna de las dos exigencias inherentes a la demanda de una medida cautelar" como la que plantea de retirar el pasaporte.

Además, ve un "sesgo prospectivo" en la solicitud al señalar "sin rubor" que "puede que durante el verano se marche de forma amplia [sic]", sosteniendo que David Sánchez "relata su clara voluntad de abandonar el territorio de España y de la UE", indica su defensa en el escrito.

"Concluir que el señor Sánchez quiere abandonar definitivamente el territorio ibérico para eludir la acción de la justicia constituye no una inferencia, sino una auténtica invención refractaria al sentido de las palabras usadas por esta parte procesal en cumplimiento del requerimiento judicial", añade el escrito.

Advierte además que aún no se ha aportado "ni un solo signo" que avale esa solicitud de medida cautelar, "manteniendo abierto el incidente con fines extraños a la causa", al tiempo que subraya que el recurso está planteado "deficientemente" desde la "óptica técnica" y sobre una exégesis "irrazonable de lo reconocido por la defensa", por lo que considera "imposible su acogida".

Finalmente, tras suplicar la desestimación del recurso, solicita que las costas correspondientes a este incidente se impongan al recurrente ante la "mala fe procesal, así como la inconveniencia técnica del recurso que revela su temeridad".