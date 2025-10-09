Decretan orden de alejamiento doble para la pareja detenida en Cáceres tras agredirse

La pareja detenida el pasado lunes en la barriada de San Blas, tras agredirse mutuamente, han pasado a disposición judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres y la jueza que instruye la causa ha decretado dos órdenes de alejamiento: del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre.

Según confirman fuentes judiciales, el hombre está siendo investigado por un presunto delito de lesiones dentro del ámbito de violencia de género y la mujer está investigada por un presunto delito de lesiones agravadas. La instrucción sigue su curso.

Inicialmente, el hombre fue detenido por un presunto delito de violencia de género y la mujer como presunta responsable de un delito de tentativa de homicidio, ya que el hombre fue herido con arma blanca.