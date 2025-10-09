SUCESOS

Decretan orden de alejamiento doble para la pareja detenida en Cáceres tras agredirse

Decretan orden de alejamiento doble para la pareja detenida en Cáceres tras agredirse

La pareja detenida el pasado lunes en la barriada de San Blas, tras agredirse mutuamente, han pasado a disposición judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres y la jueza que instruye la causa ha decretado dos órdenes de alejamiento: del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre.

Según confirman fuentes judiciales, el hombre está siendo investigado por un presunto delito de lesiones dentro del ámbito de violencia de género y la mujer está investigada por un presunto delito de lesiones agravadas. La instrucción sigue su curso.

Inicialmente, el hombre fue detenido por un presunto delito de violencia de género y la mujer como presunta responsable de un delito de tentativa de homicidio, ya que el hombre fue herido con arma blanca.

