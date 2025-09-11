Una decena de colectivos convocan la segunda marcha de la Columna de los 8.000 el 21 de septiembre en Fuente del Arco

Una decena de colectivos ha convocado la segunda edición de la Marcha Columna de los 8.000, bajo el lema "Extremadura tiene memoria y dignidad", que se desarrollará el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 9,00 horas en Fuente del Arco (Badajoz).

Una iniciativa con la que se conmemora el "primer gran éxodo de población civil tras el golpe de estado de las tropas franquistas" en julio de 1936, fecha en la que la población civil "prácticamente desarmada" pretendió, en septiembre de ese mismo año, huir de manera organizada desde Fregenal de la Sierra, antes de ser ocupado por el ejército golpista, con el objetivo de llegar a la zona republicana segura de Azuaga.

Será una ruta circular con inicio y fin en el pabellón municipal que llega con cambios en el recorrido respecto al año pasado, ya que esta vez discurrirá íntegramente por caminos de unos 9,5 kilómetros de distancia. Los últimos podrán realizarse en un minubús para las personas que no puedan completar el recorrido completo.

De esta forma, se ha integrado el recorrido hacia las vías del tren, donde también se produjo un suceso histórico en el recorrido que estas personas realizaron hace 89 años. Como el año pasado, varios historiadores y arqueólogos ofrecerán en distintos puntos de la marcha una explicación histórica del acontecimiento.

Una vez finalizada la marcha, al mediodía, se llevará a cabo la lectura del manifiesto por parte de los organizadores, habrá varias actuaciones musicales y un establecimiento hostelero ofrecerá comida y bebida.

Los organizadores esperan superar la asistencia del año pasado, donde casi un millar de personas participaron en la marcha, ya que en esta ocasión quieren que sirva como movilización regional en defensa de la memoria histórica y democrática frente al "asedio del Partido Popular y Vox", que pretenden derogar la ley regional e implantar una "mal llamada ley de Concordia, cuando no es más que una ley de olvido y blanqueamiento de los crímenes franquistas" en la región.

Las inscripciones, a un precio de 5 euros, están abiertas hasta el 17 de septiembre en la web de la marcha

Los organizadores son la Asociación 25 de marzo, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 'José González Barrero', Asociación de Memoria Histórica Campiña Sur de Badajoz, El Abuelino Asociación Senderista de Zafra, Asociación de la Memoria Histórica José Lorenzana (de Fuente de Cantos), Asociación Cultural y Naturalista 'La Corujá', ASTOLL (Asociación de Senderismo Tomillo y Orégano de Llerena), y Antifascistas Zafra.