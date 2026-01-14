Cuatro nominaciones con sello extremeño para la 40 edición de los Premios Goya

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección de Medios Audiovisuales y Filmoteca de Extremadura, celebra la destacada presencia del sector audiovisual extremeño en la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrará en Barcelona, con la nominación de tres cortometrajes de animación y un largometraje de animación coproducido por una empresa extremeña.

Por primera vez, la Filmoteca de Extremadura ha apoyado directamente la fase de candidaturas, sufragando pases y el envío de correspondencia a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Se han remitido cartas a unos 3.000 académicos con el fin de reforzar la visibilidad de los proyectos. De las cuatro candidaturas apoyadas, tres han obtenido nominación.

Las producciones nominadas son los cortometrajes de animación `Gilbert', dirigido por Arturo Lacal Ruiz, Alejandro Salueña García y Jordi Jiménez Xiberta, con producción de Mónica Gallego y la productora extremeña Agencia FREAK; `El estado del alma', dirigido por Sara Naves, con producción de José María Fernández de Vega y coproducción de GLOW; y `El corto de Rubén', dirigido y producido por José María Fernández de Vega, de la productora GLOW.

A estas nominaciones se suma `Decorado', nominada a Mejor Largometraje de Animación, dirigida por Alberto Vázquez y coproducida por la extremeña GLOW, con José María Fernández de Vega como coproductor y Pilar Díaz como directora de producción.

Asimismo, la Consejería ha respaldado en la fase de candidaturas el largometraje `Votemos¿, dirigido por el extremeño Santiago Requejo y producido por 2:59 Producciones, que finalmente no ha obtenido nominación.

Con estas nominaciones, Extremadura refuerza su presencia en el cine español y el impulso a su industria audiovisual.