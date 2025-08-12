SUCESOS

Cuatro heridos leves, dos de ellos menores, al salirse de la vía un coche en la A-5 en Mérida

Sólo una mujer tuvo que ser trasladada hasta el Hospital de Mérida, el resto de heridos recibieron el alta in situ.

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno - cartón - logo
Ponle Freno - cartón - logo | atresplayer.com

Cuatro personas han resultado heridas leves en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la autovía A-5, a la altura de Mérida, en el que un coche se ha salido de la vía cuando circulaba en sentido hacia Badajoz.

El siniestro se ha producido sobre las 10,40 horas de este lunes, cuando una llamada ha alertado a los servicios de emergencia, que han atendido a los cuatro afectados, entre ellos una mujer de 46 años, que ha sido la única que ha sido trasladada al Hospital de Mérida con un latigazo cervical.

El resto de afectados son un varón de 43 años, con un traumatismo en la columna dorsal, un menor de 17 años, con trauma en los dedos de las manos, y otra de 16, con una contusión en un tobillo, que han recibido el alta in situ.

Hasta el lugar se han desplazado ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Guardia Civil y personal de mantenimiento de la carretera.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer