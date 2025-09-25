SUCESOS

Cuatro heridos de diversa gravedad en dos accidentes de tráfico en Cáceres y en Don Benito este miércoles

Tres personas han resultado heridas en un choque con tres vehículos implicados en la carretera provincial CC-324, en Cáceres.

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno - cartón - logo
Ponle Freno - cartón - logo | atresplayer.com

Tres personas han resultado heridas en un choque con tres vehículos implicados en la carretera provincial CC-324, en Cáceres. Los heridos graves son dos varones de 30 y 23 años, y el estado del otro, una mujer de 61 años, es menos grave. Todos ellos fueron evacuados al Hospital Universitario de Cáceres.

Por otra parte, un hombre de 67 años resultaba herido grave en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados una furgoneta y una moto ocurrido en la EX206, a la altura de la rotonda de la Cumbre en Don Benito. El hombre con una luxación de hombro y diversas contusiones fue trasladado hasta el Hospital Don Benito-Villanueva.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer