Cuatro heridos de diversa gravedad en dos accidentes de tráfico en Cáceres y en Don Benito este miércoles

Tres personas han resultado heridas en un choque con tres vehículos implicados en la carretera provincial CC-324, en Cáceres. Los heridos graves son dos varones de 30 y 23 años, y el estado del otro, una mujer de 61 años, es menos grave. Todos ellos fueron evacuados al Hospital Universitario de Cáceres.

Por otra parte, un hombre de 67 años resultaba herido grave en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados una furgoneta y una moto ocurrido en la EX206, a la altura de la rotonda de la Cumbre en Don Benito. El hombre con una luxación de hombro y diversas contusiones fue trasladado hasta el Hospital Don Benito-Villanueva.