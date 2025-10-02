SUCESOS

Cuatro heridos de diversa consideración en tres accidentes de tráfico este miércoles en Alburquerque, Zafra y Badajoz

Se trata de cuatro hombres de 66, 54, 42 y 22 años, uno de ellos leve, otro menos grave y dos heridos de gravedad.

Redacción

Extremadura |

El conductor de un automóvil resultaba herido de carácter grave, con politraumatismos, tras colisionar ayer contra un camión en el camino de la embotelladora Los Riscos en Alburquerque. El herido, un hombre de 42 años fue trasladado hasta el Hospital Universitario de Badajoz.

Mientras, un joven de 22 años quedaba herido grave y un hombre de 54 'menos grave' en una colisión entre dos vehículos ocurrida ayer en la N 432 en Zafra. Ambos heridos derivados al Hospital segedano.

Y, un hombre de 66 años era herido leve, recibiendo el alta in situ tras el accidente entre una moto y un coche en la rotonda de la avenida Manuel Rojas con la Nacional Quinta en la ciudad de Badajoz.

