SUCESOS

Cuatro heridos de diversa consideración en dos accidentes de tráfico en Mérida y Don Benito este fin de semana

Dos vehículos implicados en un accidente en la EX209 cerca de Mérida dejaba heridas a tres personas. Un joven de 19 años chocaba contra un muro en Don Benito.

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno - cartón - logo
Ponle Freno - cartón - logo | atresplayer.com

Un hombre de 54 años resultaba herido de carácter grave, tras sufrir un accidente de tráfico con dos vehículos implicados, en la EX209, cerca de Mérida este domingo. También se vieron afectadas dos personas más de 21 y 16 años de edad, quienes eran trasladadas al Hospital de Mérida junto al hombre de 54 años.

Por último, un joven de 19 años quedaba herido de carácter leve en el choque de un vehículo contra un muro este domingo en Don Benito. El joven fue derivado con politramautismos hasta el Hospital de Don Benito-Villanueva.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer