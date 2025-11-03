Cuatro heridos de diversa consideración en dos accidentes de tráfico en Mérida y Don Benito este fin de semana

Un hombre de 54 años resultaba herido de carácter grave, tras sufrir un accidente de tráfico con dos vehículos implicados, en la EX209, cerca de Mérida este domingo. También se vieron afectadas dos personas más de 21 y 16 años de edad, quienes eran trasladadas al Hospital de Mérida junto al hombre de 54 años.

Por último, un joven de 19 años quedaba herido de carácter leve en el choque de un vehículo contra un muro este domingo en Don Benito. El joven fue derivado con politramautismos hasta el Hospital de Don Benito-Villanueva.