SUCESOS

Cuatro heridos de diversa consideración tras el choque de dos vehículos en el casco urbano de Cáceres

El accidente tuvo lugar lugar en las confluencias de la Calle Évora con Pierre de Coubertin de la capital cacereña.

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno - cartón - logo
Ponle Freno - cartón - logo | atresplayer.com

La colisión de dos vehículos ocurrida sobre las cuatro y cuarto de la tarde de ayer en la Calle Évora con Pierre de Coubertin en la ciudad de Cáceres acarreaba tres personas heridas de carácter leve y una "menos grave".

Así, resultaban heridos leves dos niños de 5 y 9 años de edad con trauma en un brazo, así como un hombre de 42 años con trauma en columna.

Además, ha resultado herida "menos grave" una mujer de 39 años con trauma en el cuello, y que ha sido derivada hasta el Hospital Universitario de Cáceres.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer