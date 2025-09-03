Cuatro empresas extremeñas recibirán ayudas para su participación en la Feria Food Ingredients Europe 2025

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes, 2 de septiembre, la convocatoria de ayudas de Extremadura Avante para la participación agrupada de empresas extremeñas en la Feria Food Ingredients Europe (FIE) 2025, que se desarrollará en París del 2 al 4 de diciembre.

Un máximo de cuatro empresas podrán resultar beneficiarias, siempre que cumplan con los requisitos de la convocatoria cuyo objetivo es "satisfacer las necesidades de mejora, expansión y promoción internacional de los productos y servicios de las pequeñas y medianas empresas de Extremadura", señala la Junta en nota de prensa.

Las participantes contarán con un stand individual y con los servicios profesionales de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U. antes, durante y después de esta acción de promoción, con el propósito de optimizar su participación.

Según señala el Ejecutivo regional, el evento constituye la principal feria del sector de ingredientes alimentarios en Europa y este año celebrará la trigésima edición de FiE en el emblemático Paris Expo Porte de Versailles, consolidándose como el "punto de encuentro global de la industria de ingredientes alimenticios".

Así, FiE cubre los ámbitos de I+D, desarrollo de producto, marketing y compras, con profesionales de la industria agroalimentaria global, que en esta edición 2025 se dividirá en cuatro zonas clave, como son Ingredientes Alimentarios, Ingredientes Saludables, Petfood Suppliers Hub y Food Technology & Solutions, y además contará con novedades como un Startup Pavilion y una zona Ready - to -Market para productos finales listos para el consumidor.

La previsión de asistencia para este año se estima en más de 1.550 expositores de 135 países, y en torno a 24.500 profesionales, que visitarán esta feria de alto impacto, en la que se combina innovación, tendencias y oportunidades de negocio.

El plazo para presentar solicitudes será de 6 días hábiles a partir del siguiente a su publicación en el DOE, desde el miércoles 3 de septiembre hasta el jueves 11 de septiembre de 2025, ambos inclusive.