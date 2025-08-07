Cuatro compañías extremeñas participarán en la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León

Extremadura participará en la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León, que se celebrará del 26 al 30 de agosto en Ciudad Rodrigo (Salamanca), con seis montajes de cuatro compañías de la región.

En concreto, las propuestas que participarán serán 'The very big pulga' de Asaco Producciones, que ofrecerá un montaje itinerante; 'Y fuimos héroes', donde se mezclará el teatro y la danza, de Karlik Teatro Danza; 'La huella' de Teatro del Agua, que llevará a escena una obra íntima y poética que reflexiona sobre la memoria y 'All my enemies' de El Avispero producciones, con una propuesta multidisciplinar.

Cabe destacar, que estas dos obras se estrenan en la feria por lo que actuarán en dos ocasiones, según se ha destacado este miércoles en la presentación de la participación extremeña en este certamen.

En la presentación han participado la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga; el director de la Feria de Teatro de Castilla y León, Manuel González, y representantes de las compañías Teatro del Agua y El Avispero Producciones, Francisco Blanco, Simón Ferrero e Isabel Martín.

Bazaga ha indicado que esta feria es "uno de los principales mercados escénicos del occidente peninsular" y uno de los encuentros "más importantes de las artes escénicas", además de ser un espacio "de exhibición y de intercambio profesional que ofrece visibilidad, oportunidades de gira y alianza a las compañías que participan en él".

También ha subrayado que, a través del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), la Junta ha mantenido una relación "estrecha y estable" que ha beneficiado al sector escénico extremeño, impulsando su colaboración en uno de los eventos "más importantes".

"Por este motivo, vamos a seguir apoyando desde la Junta de Extremadura las artes escénicas como motor de desarrollo cultural y escénico", ha dicho.