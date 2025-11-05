El CSN y Municipios en Áreas con Centrales Nucleares firman un nuevo convenio para reforzar la transparencia

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Radiactivos (AMAC) han firmado este martes un nuevo convenio de colaboración para reforzar la información y transparencia en las zonas con instalaciones nucleares de España, según ha informado el organismo regulador este martes.

Con él, ambas instituciones buscan asegurar que los residentes, los cargos electos locales y los sectores representativos de estos municipios dispongan de información "clara" sobre la seguridad de las instalaciones, la gestión del almacenamiento de los residuos radiactivos, los sistemas de protección, los planes de emergencia y la protección radiológica del entorno y de la población.

El convenio quiere recabar la opinión de la población, los trabajadores y el público en general sobre la seguridad de las centrales nucleares. Asimismo, pretende evaluar el nivel de conocimiento y la valoración de la población y las administraciones responsables de los planes de emergencia exterior, así como el nivel de aceptación social de los residuos radiactivos y las soluciones de almacenamiento.

A su vez, contempla la optimización de los canales de comunicación y la calidad de la información transmitida a través del análisis de las vías de información existentes en función del nivel de confianza depositado en las distintas administraciones y organismos y de la medición del nivel de satisfacción de la población con la información recibida.

Asimismo, el texto recoge que el CSN incrementará su colaboración con las corporaciones locales, facilitando que estas puedan transmitir información sobre la seguridad nuclear y la protección radiológica a sus ciudadanos. Al margen de esto, el texto indica que se llevarán a cabo una serie de actividades orientadas a optimizar los mecanismos de comunicación y coordinación institucional en los entornos municipales con emplazamientos nucleares.

Por ejemplo, se organizará una jornada informativa dirigida a los alcaldes y concejales, estableciendo un cauce directo para el abordaje de asuntos de mutuo interés relacionados con la seguridad y la gestión de las instalaciones. Además, se impartirán sesiones informativas y formativas con el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional para elevar el nivel de conocimiento técnico en la población joven de estas áreas.

El convenio prevé un encuentro con medios de comunicación para incrementar el entendimiento y la precisión en la cobertura informativa local y provincial. En el acto de firma, el máximo responsable de la AMAC, Juan Pedro Sánchez, ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para lograr una ciudadanía consciente y comprometida.

Por otro lado, el presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, ha destacado la apuesta por la transparencia del regulador nuclear, así como por la participación pública en todos los procesos que son materia de sus competencias. "Mantener a la población bien informada sobre nuestro trabajo es una parte fundamental de nuestro compromiso con la transparencia", ha comentado.