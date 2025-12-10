SANIDAD

CSN emite acta favorable a instalación radioactiva del Hospital Universitario de Cáceres

De ello ha informado el Servicio Extremeño de Salud (SES) tras la visita de la inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear el pasado día 4 al mencionado servicio.

Redacción

Extremadura |

El Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido acta favorable previa a la puesta en marcha del nuevo Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), destinado a la posesión y uso de fuentes radioactivas y equipos híbridos generadores de radiación.

Se trata de una infraestructura diseñada para dar cobertura a toda la provincia de Cáceres y al conjunto de Extremadura y su apertura supone un avance en la capacidad diagnóstica y terapéutica, según destaca la Junta en un comunicado de prensa.

El nuevo servicio contará con tecnología de última generación para el diagnóstico y tratamiento de múltiples patologías.

Una cámara digital PET-TC de última generación (Discovery GE) permitirá mejorar el diagnóstico de enfermedades oncológicas, inflamatorias y neurodegenerativas, eliminando además la necesidad de desplazar a los pacientes cacereños al hospital de Badajoz para estas exploraciones.

También contará con una segunda gammacámara SPECT-TC, que se suma a la ya existente actualmente y que refuerza la capacidad diagnóstica en medicina nuclear convencional; se incorporará un densitómetro (PRIMUS) que mejorará el diagnóstico y seguimiento de la patología osteoporótica, reduciendo los tiempos de espera actuales y evitando así mismo el desplazamiento de los pacientes al hospital de Badajoz.

Además, se pondrá en marcha una Unidad de radiofarmacia, destinada a la preparación segura de los radiofármacos necesarios para las exploraciones y tratamientos.

El nuevo Servicio de Medicina Nuclear del HUC nace con el objetivo de ofrecer todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de PET-TC y Medicina Nuclear convencional actualmente autorizados, así como aquellos que se aprueben en los próximos años.

"Su apertura posiciona a Cáceres y a su área de salud en un nivel asistencial equiparable al de los centros de referencia nacionales", recalca el Ejecutivo extremeño.

