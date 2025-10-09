CSIF urge a la Junta a resolver la "grave situación laboral y económica" de los enfermeros en los centros residenciales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha registrado este miércoles un escrito en la Consejería de Salud y Servicios Sociales donde apremia a la administración regional a "resolver de forma urgente la grave situación laboral y económica" que atraviesan desde hace meses el colectivo de enfermeros de los centros residenciales dependientes de la Junta de Extremadura.

Un escrito en el que CSIF recuerda que "ya alertó de forma reiterada" a dicha Consejería de Salud sobre esta situación en los meses de junio y julio, y reclamó "la cobertura de las sustituciones de verano y un refuerzo en los servicios de Recursos Humanos".

A esta situación se le unía el "importante aumento de carga laboral" con aplicación de la subida salarial del 0,5 por ciento, la gestión del proceso de estabilización y la incorporación de personal procedente de los concursos de traslado, señala CSIF en nota de prensa.

Además, recuerda la organización sindical que ya advirtió de que había trabajadores que habían sido contratados para sustituciones de verano que en septiembre aún no habían percibido ninguna nómina y esta situación, a día de hoy, persiste con respecto al abono no pagado de las noches, festivos y horas extraordinarias de los trabajadores de los centros residenciales de la Junta que "incluso han tenido que posponer sus vacaciones por que no se cubrieron la del colectivo de enfermeros en el periodo estival", señala.

Esta situación ha desembocado en un "gran malestar" de este colectivo, que "se han encontrado al límite de la sobrecarga laboral por la falta de personal de los centros, vacaciones denegadas por necesidades de servicio, descanso cada 12-14 días doblando los turnos", todo ello, según añade CSIF, con el "agravante de no cobrar a final de mes por su trabajo y encima no poder conciliar la vida familiar y laboral".

Por todo ello, CSIF urge a la Consejería de Salud y Servicios Sociales a que "resuelva con la máxima urgencia todos los retrasos económicos acumulados", tal y como anunció la Junta el pasado 4 de octubre, pero no ha cumplido, además de las horas extraordinarias del colectivo de enfermeros para "garantizar el derecho de todos los trabajadores a recibir, de forma puntual, sus retribuciones por el trabajo desempeñado", concluye.