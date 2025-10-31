CSIF reclama un refuerzo extra de trabajadores en Correos en Extremadura por las elecciones autonómicas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura reclama a Correos un refuerzo extra en la región para afrontar el volumen de trabajo que generan las elecciones autonómicas convocadas, que se suma al incremento de la paquetería con motivo del Black Friday y la próxima campaña de Navidad.

La organización sindical avisa con antelación de las necesidades de contratación en Correos en estos próximos meses y exige contar con trabajadores suficientes en la región porque, en las condiciones actuales, y por muchas horas extra que se ofrezcan a la plantilla en Extremadura, no se podrá hacer frente al volumen de trabajo previsto.

Para el conjunto del país, CSIF ha reclamado 7.500 refuerzos en Correos para afrontar el próximo mes el Black Friday y la campaña de Navidad, pero dadas las circunstancias en Extremadura, con unas elecciones convocadas, se necesita un refuerzo extra en la región que permita atender con garantías las solicitudes de voto por correo y el envío de papelas y propaganda electoral. Labores que, junto a las requeridas el mismo día de los comicios para llevar toda la documentación y las actas una vez realizado el recuento, conlleva un esfuerzo significativo para los empleados de Correos.

Actualmente, en Correos falta un empleado de cada tres dado que no se sustituyen bajas médicas, traslados ni jubilaciones, lo que origen a diario una carga de trabajo insostenible, señala el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado. A este escenario hay que sumar la presión para cumplir objetivos comerciales a las que se enfrentan los empleados de oficinas y rurales; una misión, asegura CSIF, “imposible por falta de tiempo en la jornada laboral”.

Insiste por ello en que esta situación “no puede continuar”, pues Correos es una empresa pública que tiene un compromiso y unos plazos de entrega que cumplir con la ciudadanía, máxime una vez que el Gobierno reforzó en el mes de julio la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) hasta 2030.

En este sentido, CSIF defiende que el refuerzo del SPU debe ser el inicio para empezar a cambiar las cosas y exige a Correos que reanude cuanto antes las negociaciones para impulsar la contratación. rejuvenecer la empresa con un plan de salidas y de entradas, y mejorar las condiciones laborales y salariales, poniendo coto, de una vez, a las jornadas parciales.