CSIF pide a la Junta claridad en la convocatoria y la celebración de oposiciones docentes en Extremadura

De este modo, la organización sindical espera que desde la Administración educativa se aclare la situación a las organizaciones sindicales para poder dar respuesta "clara" a los "cientos" de interesados que le preguntan "a diario", ha subrayado.

El sindicato CSIF en Extremadura ha pedido este lunes a la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, Mercedes Vaquera, que comunique y aclare oficialmente a las organizaciones sindicales cualquier cuestión relativa al proceso de oposiciones docentes previstas para este año 2026, principalmente sobre su convocatoria y celebración.

Así lo ha reclamado CSIF en un escrito dirigido a Mercedes Vaquera tras las explicaciones de la consejería al respecto conocidas este lunes en prensa. "En CSIF estamos expectantes sobre información fidedigna al respecto, le solicitamos que comunique y aclare a los representantes de los trabajadores dichos términos", ha señalado la presidenta del sector de Educación de CSIF Extremadura, Mercedes Barrado.

CSIF considera que es "urgente" una explicación por parte de algún responsable de la Consejería de Educación que, con carácter oficial, comunique a los representantes de los trabajadores el estado de la situación y confirme la versión publicada por algún medio de comunicación. "Exigimos esta comunicación ya que los afectados interinos, opositores y posibles tribunales merecen certezas", ha recalcado Barrado, señala el sindicato en nota de prensa.

La presidenta autonómica de Educación de CSIF ha señalado, por ello, que la Consejería de Educación debe "oficialmente despejar las dudas" sobre la celebración este verano de las oposiciones y la convocatoria previa, "al margen de la situación política del actual gobierno en funciones".

