CSIF se concentrará el 31 de octubre para pedir la homologación salarial de los empleados de administración general de la Junta

El sindicato CSIF convocará el 31 de octubre una protesta en Mérida para reclamar la homologación salarial de los empleados públicos que pertenecen a la Administración General de la Junta de Extremadura.

Una medida que el sindicato retoma al comprobar que en los presupuestos elaborados por el ejecutivo autonómico, que inició su trámite parlamentario la semana pasada, no se contempla ninguna partida para cubrir una demanda que lleva reclamando esta organización sindical desde hace "mucho tiempo, también durante esta legislatura, y ante la falta de respuesta del gobierno extremeño".

"Los empleados públicos llevan ya mucho tiempo esperando una respuesta de la administración y no podemos aguantar más, por lo que ante la falta de respuesta y de negociación no nos queda otro remedio que salir a protestar porque además se acumula a otra serie de reivindicaciones que la Junta de Extremadura no ha tomado en consideración hasta la fecha", critica el presidente del sector de CSIF de Administración General de la Junta, Juan José Samino.

Asimismo, subraya la "enorme diferencia" que existe entre la media de los salarios de los empleados públicos de otras comunidades autónomas y los de Extremadura, que son aproximadamente unos 17.000 trabajadores, indica CSIF en una nota de prensa.

La organización sindical ya se dirigió por carta a comienzos de verano a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para abordar este asunto en Mesa General de Negociación, pero todavía no ha recibido ninguna respuesta al respecto.

Otras "importantes" demandas son la falta de convocatoria de los concursos de traslados, de ascenso y promoción interna antes de las oposiciones de las Ofertas de Empleo Público de 2022 y 2023, que se acumularán por la administración a la actual oferta de 2021, que según la Junta serán convocadas antes de final de año.

Tampoco se tiene "ninguna noticia" del abono de los pluses de nocturnidad y festivos en periodo de vacaciones, permisos y bajas médicas de los trabajadores de la Junta de Extremadura después de las sentencias judiciales pronunciadas que han dado la razón a la organización sindical en este sentido.

El sindicato recuerda que hace unos meses CSIF ya ha recogido y registrado más de 4.000 firmas exigiendo dichos concursos, incluidos los puestos de estructura de personal funcionario que lleva más de 10 años sin convocarse.