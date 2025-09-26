CSIF aplaude que se implante el teletrabajo en todas las áreas de la Diputación de Cáceres

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura ha destacado su contribución "decisiva" para que el teletrabajo sea una realidad en la Diputación Provincial de Cáceres y para que este se haya extendido a todas las áreas de la institución provincial, aunque seguirá trabajando para alcanzar un número de puestos todavía mayor.

CSIF ha recordado que el teletrabajo "era un proyecto olvidado en la diputación cacereña desde hacía años", mientras que en otras administraciones se había convertido en algo habitual. Por ello, la organización sindical ha destacado "el importante papel que ha jugado en las negociaciones que han hecho posible el teletrabajo en esta institución provincial y muestra su satisfacción por esta mejora laboral".

En concreto, CSIF apoyó el pasado marzo la convocatoria ordinaria en la que algunas áreas permitían el teletrabajo en determinados puestos, gracias a lo que un buen número de empleados ya están teletrabajando desde este mismo mes de septiembre.

Sin embargo, este sindicato se opuso a que otras áreas se negaran a tener teletrabajadores y se reunió con responsables de la entidad para hacerles ver la viabilidad del teletrabajo y la necesidad de extenderlo al resto de áreas, tras lo que consiguió el compromiso de la Diputación de Cáceres de publicar una nueva convocatoria tras el verano.