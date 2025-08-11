La creación de empresas sube un 24,4% en julio en Extremadura, hasta un total de 117

La creación de empresas ha subido un 24,4 por ciento en julio en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 117 nuevas compañías constituidas.
Por su parte, en los siete primeros meses del año se han constituido en Extremadura 847 nuevas empresas, un 0,47 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos del Centro de Estudios Económicos de Experian España.
Además, estos datos revelan que en el mes de julio se han disuelto en Extremadura 61 empresas, un 3,39 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, mientras que en los siete primeros meses del año las disoluciones han ascendido a 638 empresas en Extremadura, un 5,98 por ciento más.