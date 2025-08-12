EMPRESAS

La creación de empresas se incrementaba en un 19,8% en junio en Extremadura

Lo hacía con un total 109 sociedades mercantiles constituidas.

Redacción

Extremadura |

Landaben
Polígono industrial | http://asociacionmetal.com

La creación de nuevas empresas en Extremadura subió un 19,8% en junio en tasa interanual con un total 109 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 39, un 200% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso de junio, la creación de empresas en Extremadura sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 109 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 1,52 millones de euros, lo que supone un 18,35% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 39 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Extremadura, 34 lo hicieron voluntariamente; dos por fusión con otras sociedades y las otras tres restantes por otras causas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer