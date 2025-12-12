La creación de empresas baja un 9% interanual en octubre en Extremadura, hasta las 111 nuevas sociedades

La creación de nuevas empresas en Extremadura ha bajado un 9 por ciento en octubre en tasa interanual con un total 111 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 35, un 7,9 por ciento menos.

A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de octubre en la región de la serie histórica, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 111 empresas creadas el pasado mes de octubre se suscribieron algo más de 2,86 millones de euros, lo que supone un 65,22 por ciento más que en el mismo mes de hace un año (2,86 millones de capital desembolsado).

De las 35 empresas que echaron el cierre el pasado mes de octubre en Extremadura, 31 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 36 por ciento en Extremadura en octubre, hasta las 34 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 4,98 millones de euros, cifra un 59,5 por ciento inferior a la de octubre del año anterior.