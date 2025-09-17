El coste laboral sube un 3% en Extremadura en el segundo trimestre y los salarios un 2,2%

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ha subido en Extremadura un 3 por ciento en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 2.688,86 euros, el segundo más bajo del país, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) han subido en Extremadura un 2,2 por ciento interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 1.973,87 euros por trabajador y mes, también la segunda menor cifra.

Los otros costes (costes no salariales) han totalizado en el segundo trimestre del año en Extremadura 714,99 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 5,2 por ciento.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva ha subido en la comunidad extremeña un 7,5 por ciento en tasa interanual en el segundo cuarto del año, hasta los 21,09 euros.

El Instituto Nacional de Estadística ha informado además de que en el segundo trimestre del año se han registrado en Extremadura 1.847 vacantes de empleo.

Se entiende por vacante de empleo como el puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.

El 93,2 por ciento de las empresas extremeñas preguntadas por el INE han respondido que no tenían vacantes que cubrir entre abril y junio porque no necesitaban trabajadores adicionales y el 4 por ciento han aludido al elevado coste de la contratación para explicar por qué no había vacantes en sus empresas.